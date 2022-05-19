Чебоксары, , 16:55 — REGNUM В Чувашии за неделю зарегистрировано 37 случаев присасывания клещей к людям, всего с начала сезона — 77. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 5 по 11 мая зарегистрировано 37 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 26 детей. Больше половины пострадавших — чебоксарцы.

Всего с начала эпидсезона 77 человек обратились в больницы по поводу присасывания клещей, включая 50 детей. Напомним, что за аналогичный прошлогодний период зарегистрировано 112 обращений к врачам из-за клещей.

В лаборатории исследовано 40 клещей, снятых с людей, в результате у одного паразита определён возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВИ), у трёх — иксодового клещевого боррелиоза. Есть ли случаи заболевания КВИ у пострадавших от присасывания клещей, не сообщается.

В Чувашии идут акарицидные обработки от клещей мест массового отдыха и детских оздоровительных учреждений. В настоящее время эта работа проведена на площади в 49,4 гектара.

В администрации Чебоксар добавляют, что для акарицидной обработки привлечена специализированная подрядная организация. К примеру, в Московском районе работы коснулись Студенческого сквера, скверов Ислюкова, Пирогова, пр. М. Горького, рощи Гузовского, территории у храма Святой Татианы, площадок на Школьном бульваре, за дворцом культуры «Салют», городских пляжей.