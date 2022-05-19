Париж, , 16:54 — REGNUM 19 мая сборная Франции по футболу опубликовала список футболистов, вызванных для участия в Лиге Наций УЕФА.

Килиан Мбаппе Fifa.com

В июне сборная Франции встретится со сборными Дании (3 июня), Хорватии (6 июня, 13 июня) и Австрии (10 июня).

Голкиперы: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм Юнайтед»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснел Кимпембе («Пари Сен-Жермен»), Жюль Кунде («Севилья»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Марсель»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Бубакар Камара («Марсель»), Н’Голо Канте («Челси»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Монако»).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер-04»), Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Кристофер Нкунку («Ред Булл Лейпциг»).