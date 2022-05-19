Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM Возрождение пионерии с учётом современных вызовов времени является стратегической задачей обороны России. Об этом заявил член Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Эдуард Россель.

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«Пионерское движение в СССР, безусловно, помогало вырастить из школьников патриотов, в которых с детства была заложена политическая культура и стремление к достижению цели. Само слово «пионер», говорит об этом», — говорится в его телеграм-канале.

Россель отметил, что сам надел красный галстук поздно, только в десять лет. И сразу стал востребован. Раньше мальчик беспризорничал, а теперь издавал газету и активно участвовал в пионерских заседаниях. Вступив в ряды пионерской организации, он впервые почувствовал, что нужен, востребован и не одинок.

По мнению сенатора, нынешним детям этого не хватает. Ведь патриотизм не вдалбливается «молотком или громкими фразами», — а возникает тогда, когда «Родина нуждается в тебе, а ты нуждаешься в ней», и когда носишь с гордостью на груди частичку знамени, а значит и должен, и можешь достигать самых больших высот.

«Возродить пионерию сегодня, с учётом современных вызовов времени — стратегическая задача обороны нашего Отечества», — сказал бывший свердловский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесён пакет законопроектов о создании детско-юношеского движения «Большая перемена».