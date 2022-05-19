Москва, , 16:51 — REGNUM Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что всегда считал: Украину нужно взять в НАТО. Об этом рассказали на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая.

Джордж Буш — младший и Виктор Ющенко (сс) White House. Eric Draper

Думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским, 43-й президент Штатов рассказал о своём отношении к идее включения Украины в НАТО. Отвечая на вопрос, всегда ли он хотел взять Украину в НАТО, Буш признался:

« Да, это правда. Я чувствовал, что Украина должна быть в ЕС и в НАТО».

Стоит отметить, что в своей авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube Вован и Лексус представят ещё несколько фрагментов вышеуказанного пранка.

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