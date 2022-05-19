Москва, 19 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 227 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба Росстандарта.

leginmat Эмблема Lexus

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lexus моделей NX 250 и NX 350, реализованные в период с 16 января 2022 года по настоящее время.

«Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, изготавливаются с панелями кузова, приваренными точечной сваркой в зоне опор переднего левого и правого амортизаторов. Существует вероятность того, что при точечной сварке этих панелей, некоторые точки сварки могли быть пропущены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием дефекта может быть образование трещин и разрывов на других точках сварки или на панелях кузова в зоне опор передних амортизаторов. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии может в конечном итоге привести к отделению переднего амортизатора от места крепления, что приведет к потере устойчивости движения автомобиля и риску аварии.

Сообщается, что на всех отзываемых автомобилях будет выполнена проверка точечной сварки на фартуке левого и правого переднего крыла и, при необходимости, проведена работа по добавлению точек сварки. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств.