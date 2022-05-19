Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Президент США Джо Байден задействовал закон об оборонном производстве для решения проблемы общенационального дефицита детского питания, сообщает 19 мая The New York Times.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об увеличении производства в рамках операции Fly Formula, которая также дает возможность задействовать самолеты министерства обороны и ускорить поставки детского питания в США из-за рубежа.

Это первый крупный шаг администрации Байдена в ответ на дефицит, который вызвал волнение среди родителей по всей стране.

О решении Белого дома объявлено в преддверии первых слушаний с участием главы управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в рамках которых планируется выяснить причины дефицита.

Накануне палата представителей США также одобрила экстренное выделение $28 млн управлению по контролю за продуктами и лекарствами в рамках законопроекта, который предусматривает ослабление ограничений на выпуск молочных смесей в рамках федеральной программы продовольственной помощи для женщин и младенцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. Так, в Южном Техасе прилавки с детским питанием оказались почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Ситуация усугубилась не только из-за остановки завода, но и в связи с проблемами с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times опубликовало данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.

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