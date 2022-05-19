Вашингтон, 19 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден задействовал закон об оборонном производстве для решения проблемы общенационального дефицита детского питания, сообщает 19 мая The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

Речь идет об увеличении производства в рамках операции Fly Formula, которая также дает возможность задействовать самолеты министерства обороны и ускорить поставки детского питания в США из-за рубежа.

Это первый крупный шаг администрации Байдена в ответ на дефицит, который вызвал волнение среди родителей по всей стране.

О решении Белого дома объявлено в преддверии первых слушаний с участием главы управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в рамках которых планируется выяснить причины дефицита.

Накануне палата представителей США также одобрила экстренное выделение $28 млн управлению по контролю за продуктами и лекарствами в рамках законопроекта, который предусматривает ослабление ограничений на выпуск молочных смесей в рамках федеральной программы продовольственной помощи для женщин и младенцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. Так, в Южном Техасе прилавки с детским питанием оказались почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Ситуация усугубилась не только из-за остановки завода, но и в связи с проблемами с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times опубликовало данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.