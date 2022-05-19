Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Депутат городской думы Ростова-на-Дону Евгений Соболев («Единая Россия») занял первую строчку по уровню доходов за 2021 год. Индивидуальный предприниматель заработал 817 млн рублей, что в 75 раз больше, чем в 2020 году.

Удостоверение депутата Prvduma.ru

Народный избранник также задекларировал три земельных участка общей площадью около 2 тыс. кв. метров, три квартиры, комнаты в подвале. Соболеву также принадлежат дом рыбака, три пруда, закусочная, хозяйственные постройки и экскаватор ЭО-3323А.

Евгений Соболев имеет два высших образования — экономическое и юридическое. С 2004 года по 2013 год он работал экономистом в различных компаниях, параллельно был вице-президентом Федерации бокса Ростовской области. Затем он возглавлял компанию «Белуга», а с 2016 года работает экономистом у индивидуального предпринимателя.

С 2015 года по 2020 год являлся депутатом Ростовской-на-Дону городской думы шестого созыва. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 28.