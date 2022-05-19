Саратов, , 16:47 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 13 мая наибольший рост цен за неделю зарегистрирован на картофель, яблоки, бананы, муку и говядину. Изменение средних цен к 6 мая приводит Саратовстат.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным на 13 мая, в регионе 1 кг картофеля подорожал на 3,96%, или 56,78 рублей. Яблоки продают за 109,24 рублей за 1 кг (+2,44%), бананы — 105,85 руб./кг (+1,13%), говядина — 466,03 руб./кг (+1,46%), мука пшеничная — 51,11 руб./кг (+1,01%).

Существенно за неделю подешевели свекла (-5,83%, или 60,44 руб./кг), огурцы (-4,1%, или 121,57 руб./кг) и яйца куриные (-3,85%, или 71,01 руб./десяток).

ИА REGNUM напоминает, в апреле стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области составила 5423,20 рублей.

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