Ярославль, 19 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Украинские беженцы покинут лагерь «Сахареж» в Ярославской области до 15 июня. Об этом рассказали в правительстве области, сообщает ЯрНьюс.

Yarmp.ru ДОЛ «Сахареж»

«Сахареж» готовится принять детей на летний отдых. Сейчас там проживают 200 беженцев с Донбасса. С каждым проводится индивидуальная работа. Часть поедет к родственникам в другие регионы.

Около 100 человек пока не определились. Пожилых людей, которым некуда ехать, будут переводить либо в другие пункты временного размещения в регионе, либо временно разместят в социальных учреждениях области.