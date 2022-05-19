Вологда, , 16:43 — REGNUM Вологодский областной суд отправил Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве девятилетней Сони Жаворонковой, на принудительное лечение, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Суд установил, что женщина совершила убийство ребенка в состоянии невменяемости.

«Ланская направлена на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, как лицо, которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя и других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Соня Жаворонкова пропала 16 октября 2021 года. 18 октября ее нашли убитой в квартире Ланской. Сама женщина после совершенного убийства уехала в Карелию, где была задержана правоохранителями.