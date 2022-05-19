Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Два жителя Ленинградской области — майор Валентин Иванов и старшина 2 статьи Алексей Федоров — героически погибли при исполнении специальных задач, защищая Донбасс, сообщил 19 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Вечная память Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они отдали жизнь за безопасность нашей Родины, за мир ― для всех, за свободу жителей Донбасса. Ленинградцы всегда будут помнить своих защитников: людей огромного мужества, сильной воли, твердого, несгибаемого характера», — выразил слова соболезнования Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти отдали дань памяти и уважения погибшим при исполнении воинского долга 16 военнослужащим, проживавшим на территории региона.

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