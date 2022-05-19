Москва, 19 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 13 мая составил $585,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

На 6 мая международные резервы страны составляли $592,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $6,4 млрд, или на 1,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что за апрель международные резервы России сократились на $13,357 млрд, или на 2%.