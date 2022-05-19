Кострома, , 18:28 — REGNUM Костромские депутаты обратятся к председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру России Михаила Мишустину с просьбой переложить расходы по антитеррористической защищенности школ и детских садов с регионального на федеральный бюджет. Такое решение на заседании думы 19 мая единогласно приняли парламентарии.

В школу © ИА REGNUM

Автором инициативы выступил депутат Максим Гутерман. Он указал, что в условиях дефицита средств бюджеты многих регионов не могут в полной мере обеспечить учебные организации видеонаблюдением, тревожными кнопками, профессиональными охранниками.

«Безопасность детей не должна зависеть от финансовых возможностей региональных и местных властей. Считаю, что выполнение установленных на федеральном уровне требований к антитеррористической защищённости образовательных учреждений должно происходить за счёт средств федерального бюджета. Например, в рамках национального проекта «Безопасное детство». Это обеспечит полноценное и сбалансированное финансирование, выполнение всех установленных требований» , — сказал костромской депутат.

Всего в Костромской области имеется 266 школ и 221 детский сад, в них воспитываются и учатся более 109 тысяч ребят. Лишь 21% школ и 18% дошкольных учреждений по данным департамента образования и науки имеют охранников (данные 2021 года). Системой видеонаблюдения оснащены 78% объектов, кнопками тревожной сигнализации — 84%.

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