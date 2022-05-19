Белгородский район, Белгородская область, 19 мая 2022, 16:39 — REGNUM После обстрела 18 мая со стороны Украины в приграничном селе Солохи повреждено 19 домовладений, причём 14 — повторно, сообщил 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Село подверглось обстрелам несколько раз за последние дни. В общей сложности восстановительные работы необходимо провести в 59 домах.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 18 мая ранен один житель села.
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