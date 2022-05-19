Белгородский район, Белгородская область, 19 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. После обстрела 18 мая со стороны Украины в приграничном селе Солохи повреждено 19 домовладений, причём 14 — повторно, сообщил 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела

Село подверглось обстрелам несколько раз за последние дни. В общей сложности восстановительные работы необходимо провести в 59 домах.

«Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на два-три дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас в селе идёт восстановление повреждённой линии электропередач», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 18 мая ранен один житель села.