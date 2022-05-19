Варшава, 19 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Как минимум 12,6 тысяч солдат и офицеров США находятся сейчас в Польше, заявил 19 мая американский посол в Варшаве Марк Бжезинский в ходе визита на военные учения Defender Europe.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, это наибольшее количество военных США на территории Польши за всю историю.

«Я очень благодарен Польше за то, что она принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории», — сказал Бжезинский.

Напомним, в январе 2022 года в Польше находилось порядка четырех тысяч американских военных.