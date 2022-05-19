Иркутск, 19 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. С 18:00 местного времени 19 мая на всей территории Иркутской области указом губернатора Игоря Кобзева введен режим ЧС в лесах, сообщил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.

МЧС Пожар в Приангарье

Комментируя ситуацию с лесными пожарами в регионе, он также отметил, что в настоящее время закрыт доступ в леса для любой лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельности.

За нарушение запрета предусмотрены повышенные административные штрафы.

«Ситуация в лесах Приангарья находится под контролем. Ежедневно лесопожарные формирования региона тушат лесных пожаров больше, чем обнаруживают. На сегодняшний день органы дознания возбудили 16 уголовных дел», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. Особенное беспокойство вызывает лесной очаг, с 16 мая действующий в труднодоступной местности на территории Усть-Удинском района.

Судя по данным телеграм-канала территориального ГУ МЧС, на 19 мая его площадь составляет уже более 3 тысяч гектаров, хотя накануне заявлялось о 3000 га.

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