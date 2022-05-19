Варшава, , 16:30 — REGNUM Польская компания Grupa WB подписала соглашение с Грузией о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своей конструкции на грузинском предприятии Delta STK.

Подписание соглашения прошло в Тбилиси. С польской стороны его подписал президент Grupa WB Пётр Войцеховский, с грузинской стороны — заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава и директор государственного концерна Delta STK Зураб Джавелидзе.

«Поставщиком беспилотных систем для грузинских вооруженных сил станет совместное предприятие Delta-WB. Это организация, базирующаяся в Тбилиси, 50 процентов которой принадлежит государственной компании Delta International, оставшимися 50 процентами владеет польская Grupa WB», — передаёт польское издание wnp. pl .

Польско-грузинское совместное предприятие будет производить беспилотные разведывательные аппараты и барражирующие боеприпасы для Вооружённых сил Грузии. Первые произведённые в Грузии БПЛА должны поступить на вооружение уже до конца 2022 года.

Также базе компании Delta-WB будет создан учебный центр со всем необходимым оборудованием, который будет оказывать грузинским вооруженным силам услуги по подготовке, а также поддержанию и совершенствованию навыков операторов беспилотных систем.

Компания Delta-WB будет обязана проводить гарантийное обслуживание, ремонт и модернизацию поставляемых беспилотников.

Grupa WB — крупнейший производитель БПЛА в Польше. На предприятиях компании работают около 1400 человек, и, как сообщается, производство БПЛА полностью локализовано в стране.