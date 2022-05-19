Москва, 19 мая 2022, 17:06 — REGNUM В России дан старо конкурсу «Экспорт-Цифровые технологии». В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» его проводит Фонд содействия инновациям.
Данный конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам), соответствующим приоритетным направлениям грантовой поддержки проектов по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений:
инженерное ПО;
системы управления;
системы планирования ресурсов предприятия;
системы управления взаимоотношениями с клиентами;
системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа;
робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием;
средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных;
средства управления базами данных;
системы виртуализации и гиперковергентные системы;
средства разработки программного обеспечения и создания приложений;
операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров;
новые коммуникационные интернет-технологии.
Конкурс «Экспорт-ЦТ» ориентирован на поддержку предприятий, планирующих доработку и (или) масштабирование собственных цифровых решений, продуктов или платформ и вывод собственной продукции на зарубежные рынки.
«Минэкономразвития является координатором правовых механизмов цифровой экономики как плановых, в рамках национального проекта «Цифровая экономика», так и инновационных — путем введения экспериментальных правовых режимов или «цифровых песочниц». Наша задача — выстроить работу так, чтобы наши граждане, в свете последних решений собственников глобальных цифровых платформ, не потеряли удобные сервисы, а отечественные цифровые экосистемы смогли эффективно воспользоваться ситуацией, провести масштабирование и доработку собственных приложений и закрепить свой теперь уже исторический приоритет», — отметил директор Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития РФ Анатолий Дюбанов.
Основные параметры предоставляемой поддержки:
размер гранта — до 20 млн рублей;
внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) — не менее 25% суммы гранта;
направление поддержки — коммерциализация российских цифровых решений на зарубежных рынках (зарплата, совершенствование интерфейса/локализация/перевод на другой язык, организация консалтинговых и маркетинговых мероприятий, обучение пользователей/подготовка персонала/организация линии консультаций, сертификация товаров и обеспечение правовой охраны РИД за рубежом и др.);
срок выполнения работ — 12/18/24 мес.
В конкурсе могут принимать участие предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям:
имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
имеют исключительные права на РИД, либо заключенные договоры отчуждения исключительного права или лицензионный договор на право использования соответствующего (их) РИД с правообладателем;
не имеют незавершенных договоров гранта с Фондом.
Приоритет отдается проектам с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки.
«Известные зарубежные продукты создавались последние 30 лет. Мы должны пройти этот путь значительно быстрее, должны быстро нарастить компетенции, особенно в тех нишах, которые пока не заняты. Необходимо обеспечить цифровой суверенитет. Когда у нас есть свое железо, софт и информационные системы, мы можем говорить о том, что у нас есть весь спектр компетенций, это позволяет обеспечивать цифровой суверенитет и безопасность нашей страны», — считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.
Подробные условия и порядок участия находятся в Положении о конкурсе «Экспорт-ЦТ» (ссылка).
Заявки на конкурс «Экспорт-Цифровые технологии» принимаются с 18 мая до 10:00 (мск) 4 июля 2022 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу:online. fasie.ru.
Программа грантовой поддержки сквозных цифровых технологий стартовала в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Получить государственную поддержку может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного ИТ-продукта.
С каждым годом программа поддержки модернизируется и расширяется, охватывая новые аудитории. Среди проектов, получивших грант, есть разработки в разных сферах экономики — от образования до цифровизации целых производств.
В 2022 году вступили в действия новые правила, регулирующие предоставление грантовой поддержки разработчикам отечественного программного обеспечения, в числе которых увеличение объема софинансирования за счет средств гранта.