Москва, , 17:06 — REGNUM В России дан старо конкурсу «Экспорт-Цифровые технологии». В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» его проводит Фонд содействия инновациям.

Цифровая экономика D-russia.ru

Данный конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам), соответствующим приоритетным направлениям грантовой поддержки проектов по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений:

инженерное ПО;

системы управления;

системы планирования ресурсов предприятия;

системы управления взаимоотношениями с клиентами;

системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа;

робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием;

средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных;

средства управления базами данных;

системы виртуализации и гиперковергентные системы;

средства разработки программного обеспечения и создания приложений;

операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров;

новые коммуникационные интернет-технологии.

Конкурс «Экспорт-ЦТ» ориентирован на поддержку предприятий, планирующих доработку и (или) масштабирование собственных цифровых решений, продуктов или платформ и вывод собственной продукции на зарубежные рынки.

«Минэкономразвития является координатором правовых механизмов цифровой экономики как плановых, в рамках национального проекта «Цифровая экономика», так и инновационных — путем введения экспериментальных правовых режимов или «цифровых песочниц». Наша задача — выстроить работу так, чтобы наши граждане, в свете последних решений собственников глобальных цифровых платформ, не потеряли удобные сервисы, а отечественные цифровые экосистемы смогли эффективно воспользоваться ситуацией, провести масштабирование и доработку собственных приложений и закрепить свой теперь уже исторический приоритет», — отметил директор Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития РФ Анатолий Дюбанов.

Основные параметры предоставляемой поддержки:

размер гранта — до 20 млн рублей;

внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) — не менее 25% суммы гранта;

направление поддержки — коммерциализация российских цифровых решений на зарубежных рынках (зарплата, совершенствование интерфейса/локализация/перевод на другой язык, организация консалтинговых и маркетинговых мероприятий, обучение пользователей/подготовка персонала/организация линии консультаций, сертификация товаров и обеспечение правовой охраны РИД за рубежом и др.);

срок выполнения работ — 12/18/24 мес.

В конкурсе могут принимать участие предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям:

имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

имеют исключительные права на РИД, либо заключенные договоры отчуждения исключительного права или лицензионный договор на право использования соответствующего (их) РИД с правообладателем;

не имеют незавершенных договоров гранта с Фондом.

Приоритет отдается проектам с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки.

«Известные зарубежные продукты создавались последние 30 лет. Мы должны пройти этот путь значительно быстрее, должны быстро нарастить компетенции, особенно в тех нишах, которые пока не заняты. Необходимо обеспечить цифровой суверенитет. Когда у нас есть свое железо, софт и информационные системы, мы можем говорить о том, что у нас есть весь спектр компетенций, это позволяет обеспечивать цифровой суверенитет и безопасность нашей страны», — считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Подробные условия и порядок участия находятся в Положении о конкурсе «Экспорт-ЦТ» (ссылка).

Заявки на конкурс «Экспорт-Цифровые технологии» принимаются с 18 мая до 10:00 (мск) 4 июля 2022 года. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу:online. fasie.ru.

Программа грантовой поддержки сквозных цифровых технологий стартовала в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика». Получить государственную поддержку может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного ИТ-продукта.

С каждым годом программа поддержки модернизируется и расширяется, охватывая новые аудитории. Среди проектов, получивших грант, есть разработки в разных сферах экономики — от образования до цифровизации целых производств.

В 2022 году вступили в действия новые правила, регулирующие предоставление грантовой поддержки разработчикам отечественного программного обеспечения, в числе которых увеличение объема софинансирования за счет средств гранта.