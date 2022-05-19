Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В Сети появились слухи об уходе американского рэпера Offset (Киари Кендрелл Сифус) из группы Migos. Об этом пишет портал Stereogum 19 мая.

Рэпер Offset Кадр из интервью на телевидении

Поводом для подобных предположений стал недавний анонс нового сингла, записанного участниками Migos, однако, как выяснилось позднее, Offset не принимал участия в записи работы. Помимо этого, музыкант отписался от других солистов коллектива в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что также породило домыслы о его уходе.

Напомним, что Migos начали музыкальную деятельность в 2008 году, выпустив к настоящему моменту четыре студийных альбома. В состав группы входят Offset, Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) и Takeoff (Кершник Кари Болл), являющиеся родственниками друг друга.

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