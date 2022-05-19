Москва, 19 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Программа льготного кредитования поможет бизнесу снизить расходы на закупку импорта. Об этом 19 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Чтобы снизить расходы на закупку приоритетной импортной продукции, правительство запускает специальную программу льготного кредитования. Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин.

«Стоимость кредитов станет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счёт субсидий из федерального бюджета», — указал он.

Срок, на который можно получить такие ресурсы, зависит от цели займа: для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, а для оборудования и средств производства — три года.