Элиста, 19 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Дмитрий Троицкий покинул пост министра экономики и торговли Республики Калмыкия. Об этом говорится в указе руководителя региона Бату Хасикова, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

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«Освободить Троицкого Дмитрия Александровича от замещаемой должности министра экономики и торговли Республики Калмыкия по собственному желанию», — следует из документа.

Временно исполнять обязанности главы ведомства доверено первому заместителю министра экономики и торговли Калмыкии Наталии Ганжигаевой.