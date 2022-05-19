Воркута, Коми, 19 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. С начала военной операции на Украине в Воркуту из Донбасса прибыли 202 человека, сообщает пресс-служба мэрии города.

Воркута.рф Воркута

Среди переселенцев — 83 ребенка, а также семь молодых людей — совершеннолетних студентов.

«Среди 26 приехавших дошкольников 22 ребенка уже посещают детский сад, четверо остаются дома — двое по желанию родителей, один грудной малыш и один только прибывший в город. Из 57 несовершеннолетних старшего возраста 37 посещают воркутинские образовательные организации, 12 школьников и трое студентов ссузов остаются на дистанционном обучении в своих учреждениях», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыли ещё 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.