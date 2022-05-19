Воронеж, 19 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Карбоновый полигон площадью 56 га открылся в Воронеже, сообщил 19 мая в в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пресс-служба правительства Воронежской области Карбоновый полигон

«В Воронеже появилось 56 га уникальной экосистемы. Открытие в нашем регионе карбонового полигона — не только проект по лесовосстановлению, но и большая научная работа», — написал Гусев.

Он отметил, что Воронежская область в числе первых российских регионов приняла участие в реализации проекта создания карбоновых полигонов.

«Уже скоро наши ученые начнут изучать климатические активные газы на карбоновом полигоне. Для этого подписано соглашение между нашим Управлением лесного хозяйства и воронежским предприятием СИБУР и ВГЛТУ им. Морозова. Будем вместе активно работать над реализацией климатических проектов», — добавил глава региона.

Он также сообщил, что 19 мая на территории полигона высадили около 150 берез, тополей и сосен. Как уточнили в пресс-службе облправительства, тополь считается одной из наиболее перспективных древесных пород, эффективно поглощающих углекислый газ, наряду с березой и лиственницей, при этом благодаря селекции данные саженцы не выделяют пух.

До конца года планируется посадить 500 тысяч деревьев, а в перспективе площадь карбонового полигона может стать более 2600 га.