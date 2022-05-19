Ульяновск, 19 мая, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается подготовка к сдаче Единого государственного экзамена, который будут сдавать свыше 5 тыс. выпускников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Экзаменационная пора для выпускников 11-хклассов начнётся 26 мая. Им предстоит сдать два обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а также продемонстрировать знания по предметам по выбору.

По данным властей, в Ульяновской области единый государственный экзамен будут сдавать более 5 тыс. выпускников. Уточняется, что в этом году среди участников ГИА будут представители регионов Донбасса: семь школьников пройдут государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования, шестеро — по программам среднего общего образования.

Отмечается, что все 444 пункта проведения экзаменов аудитории оснащены онлайн-наблюдением. Для проведения ЕГЭ будут задействованы 2998 аттестованных работников.

Напомним, что в Ульяновской области проходит тематическая неделя «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, в ульяновских вузах увеличили количество бюджетных мест. Например, в Ульяновском государственном университете и Ульяновском государственном аграрном университете выделено соответственно 1446 и 587 бюджетных мест.