Москва, , 16:21 — REGNUM Российская атомная промышленность не зависит от импорта. Об этом 19 мая заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Владимира Путина с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым Kremlin.ru

«Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов», — заявил Лихачёв.

По его словам, как минимум 1 трлн рублей в год будет размещаться за пределами отрасли в качестве заказа для реализации национального проекта.

«Это, конечно, очень серьёзный вектор развития машиностроения, ну и в целом экономики», — подчеркнул гендиректор Росатома.