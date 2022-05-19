Казань, 19 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В январе–апреле индекс потребительских цен на товары и услуги в Татарии вырос на 13,69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В республике за четыре месяца 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 113,69%, в том числе на непродовольственные товары — 115,04%, продовольственные товары — 115,95%, услуги — 108,7%.

В апреле 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 18,59%. Отмечается, что потребительские товары подорожали почти на 21%, услуги — на 12%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по состоянию на 29 апреля 1 кг глазированных шоколадом конфет в Татарии в среднем стоил 402 рубля, маргарин — 209 рублей, соль — 14 рублей, огурцы — 141 рубль, бананы реализовывали по 106 рублей за 1 килограмм.

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