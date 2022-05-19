Москва, , 16:18 — REGNUM 43-ий президент США Джордж Буш-младший считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «буйным парнем» и призвал его воевать против русских. Об этом он заявил российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые дозвонились до Буша и выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Большая часть пранка была представлена 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«У нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в неё попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года», — заявил в беседе Буш-младший.

Он уточнил, на Украине ли до сих пор Саакашвили и добавил: »Позвольте мне спросить: есть ли на нём форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских».