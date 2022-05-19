Париж, 19 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Франции Элизабет Борн прибыла в с визитом в коммуну Ле Мюро, расположенную в департаменте Ивелин в регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Глава правительства совершает свою первую поездку в качестве премьер-министра.

«Я рада познакомиться с вами и в восторге от того, что мы сможем сделать вместе. Мы убеждены, что будущее пригородов будет за женщинами», — заявила премьер-министр Франции.

Нового премьер-министра Франции приветствовали депутат, избранный в Ивелине, Яэль Браун-Пиве и мэр Пуасси Карл Олив.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Франции Брижит Макрон отправила сообщение новому премьер-министру страны Элизабет Борн.