Калуга, 19 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Предприятия сферы услуг Калужской области пригласили принять участие в третьем ежегодном конкурсе «Калужское гостеприимство — 2022». Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Городская управа Калуги На выставке-ярмарке «Калужское гостеприимство»

В 2021 году Калугу посетили 776 тыс. 578 гостей — на 31% больше, чем в 2019 году. Благодаря этому приток денег в экономику города превысил 2,5 млрд рублей. Номинанты конкурса «Калужское гостеприимство» получают прибыль, встречая гостей города, потому что их список размещен на всех рекламных материалах проекта. За два года существования программы проведена крупная информационная кампания по популяризации знака. Разработан обновленный сайт проекта rus40. travel. Сегодня также разрабатывается и тестируется мобильное приложение «Программа лояльности «Калужское гостеприимство», в котором обладатели знака смогут разместить свои акции и спецпредложения.

Участникам прошлых лет конкурс даст возможность подтвердить свое высокое звание, а новичкам — заявить о себе, присоединиться к программе и привлечь новых клиентов. Подробности о конкурсе можно получить в управлении экономики и имущественных отношений Калуги.