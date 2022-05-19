Москва, 19 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев в грядущее летнее трансферное окно может бесплатно перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 19 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона июня 2022 года. Трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.