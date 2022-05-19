Екатеринбург, 19 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Свердловской области за январь–апрель с участием детей-пассажиров произошло 41 ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Четыре ребёнка погибли в таких авариях. Ещё 56 получили разные травмы.

В 22 случаях ДТП случились из-за нарушения водителем, в автомобиле которого были дети, Правил дорожного движения. Ещё в семи случаях водители перевозили детей до 12 лет с нарушением правил перевозки.