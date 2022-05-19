Хельсинки, 19 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Власти Финляндии разрешили гражданам России забрать свои прогулочные катера и суда, находившиеся на зимнем техобслуживании и в доках страны, сообщили 19 мая в пресс-службе генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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Для этого финские власти разрешили въезд в страну минимальному составу экипажа прогулочного катера или судна, который необходим для безопасного мореплавания.

«Забор прогулочных судов считается одной из необходимых и обоснованных причин, которая требует личного присутствия, согласно решению Государственного совета об ограничении трансграничного движения», — говорится в сообщении.

При этом в Государственном совете об ограничении трансграничного движения отметили, что пребывание экипажа в стране, например, на период обслуживания, которое длится несколько суток, не допускается.

«Перед забором прогулочного судна из Финляндии прибывающий экипаж должен, при необходимости, убедиться, что для судна имеется разрешение на вывоз от таможенных органов», — напомнили в ведомстве. За два дня до планируемой даты необходимо уведомить об этом пограничную охрану Финляндии.