Сыктывкар, 19 мая 2022, 16:12 — REGNUM В Коми сократится количество медработников, которые получают выплаты за работу с ковид-пациентами, сообщает правительство республики.
Согласно подписанному постановлению, из списка получателей пособий исчезнут медики, контактировавшие с пациентами, у которых обнаружили внебольничную пневмонию. При этом сами выплаты для врачей, работающих с ковидными больными, продлили до 30 июня текущего года.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил о преждевременности отмены масочного режима.