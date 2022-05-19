Сыктывкар, 19 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Коми сократится количество медработников, которые получают выплаты за работу с ковид-пациентами, сообщает правительство республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Согласно подписанному постановлению, из списка получателей пособий исчезнут медики, контактировавшие с пациентами, у которых обнаружили внебольничную пневмонию. При этом сами выплаты для врачей, работающих с ковидными больными, продлили до 30 июня текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил о преждевременности отмены масочного режима.