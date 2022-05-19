19 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в городе Харькове снесли памятник князю Александру Невскому.

Оксана Переможенко, , 16:51 — REGNUM В городе Харькове снесли памятник князю Александру Невскому. Памятник был установлен возле православного храма в честь святого Александра Невского.

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Очередной эпизод войны с памятниками на Украине обсудили в мессенджере Telegram.

«Так вроде бы они орали на весь мир, что все русские князья были украинцами. Как так-то? Своим памятники сносят?» — недоумевает Любовь.

«Сдачи не даст — каменный! Но мы дадим! Мало не покажется!» — добавил Ян О.

«Успехи Украины только в борьбе с мертвыми», — отреагировал Vadim.

«Ну ничего, дух Невского этим самым мечом их и покарает!» — пишет Олеся.

«Перед уходом оставят беспорядок», — прокомментировал новость Андрей.

«Недолго им осталось памятники сносить», — отметила Irina S.

Памятник Александру Невскому. Харьков Glavkom_NN

«Можно только представить, что будет твориться, если оставить хоть одну область под бандерофашистами?» — задумался Slava Berkutu.

«Хоть в борьбе с памятниками одерживают победы. Да на «Евровидении». Вот и все», — с сарказмом добавила Светлана.

«Если вас не устраивает язык, название улиц и городов, памятники и памятные таблички, значит, вы строите государство на чужой территории. Так-то, украинцы…» — написал Евгений.

«Невский причислен к лику святых. А шароварники — это манкурты, слуги сатаны, бесенята. Ну, ответка прилетит. Меч Невский вложит в нужные руки…» — отреагировал Владимир.

«Тевтонские «рыцари» аплодируют со дна Чудского озера. Индейцы должны сами снимать друг другу скальпы и относить белым хозяевам. Заветы колонизаторов в действии», — с сарказмом написал Ren B.

«Это за то, что Невский разгромил силы НАТО на Чудском озере», — с юмором комментирует новость Сергей С.

«Единственное, где украинцы могут победить, так это в маразме сносить памятники», — смеется один из участников обсуждения.

«Отказ от Александра Невского, Владимира Мономаха, Владимира-Крестителя Руси, Дмитрия Донского и т.д. — это отказ от истории, а значит, никакое Украина не древнее государство, а государство, рождённое в 1991 году. Государство без истории, а значит зарекаться о какой-либо культуре, традициях, истории им не стоит», — пришел к выводу Pavel G.

«Украина неистово избавляется от всего Советского и Российского? Отлично! Армия России поможет Украине избавиться от территорий, подаренных Российскими царями и Советскими лидерами!» — отреагировал Михаил.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если вы сносите советские (якобы только русские) памятники, меняете русское название улиц, городов, табличек и т.п. Запомните — это не ваша земля, а русская! Там ваш только Бандера проклятый и больше ничего», — добавила Евлампия.

«А ведь Харьков — православный город, и это памятник полководцу, причисленному к лику святых. И никто не защитил», — задумалась Елена.

«Это примета такая, памятник свалили, значит и сами скоренько свалят…» — с сарказмом написал «Механик».

«Это богохульство — сносить памятник святому Русской православной церкви», — отметил Юрий.

«Дно пробито! Гитлеру ставьте памятник», — подытожил Spy.