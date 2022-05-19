Москва, 19 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Россия под руководством Владимира Путина оказалась «несговорчивой», заявил 43-й президент США Джордж Буш — младший в разговоре с российскими пранкерами.

The U.S. National Archives Джордж Буш младший

Об этом рассказали 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Буша они убедили в том, что он беседует с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Экс-президент США, будучи уверенным, что разговаривает с главой Украины, рассказал о том, как изменилось его отношение к России с приходом Путина. Так, на вопрос, правда ли, что США не хотели участия России в НАТО, Буш ответил:

«Нет. Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Всё, что он хотел — это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО — не наступательный альянс, а оборонительный».

Добавим, что Вован и Лексус в ближайшее время представят публике ещё несколько неопубликованных фрагментов разговора с Бушем. Их можно будет увидеть в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Ранее ИА REGNUM анонсировало публикацию фрагментов беседы российских пранкеров с Бушем. В тизере присутствовала цитата экс-президента: «Я хочу Украину в НАТО».

Читайте подробнее: «Горжусь вами»: опубликован тизер беседы Вована и Лексуса с Бушем-младшим