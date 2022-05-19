Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» приняло решение не продлевать контракт с 29-летним российским центральным полузащитником Магомедом Оздоевым. Об этом 19 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Магомед Оздоев

По информации источника, «сине-бело-голубые» рассчитывают на своего воспитанника Кирилла Кравцова, выступающего в текущем сезоне за «Нижний Новгород» на правах аренды.

В текущем сезоне Магомед Оздоев принял участие в двенадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Краснодара» и одной результативной передачей.

Оздоев выступает за «Зенит» с 15 февраля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» за 3,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.