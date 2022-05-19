Белгород, 19 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Подготовка к финалу чемпионата России по компьютерному спорту идёт на площадке «Белгород Арены», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

В спортивном комплексе монтируют сцену и необходимое оборудование. Для спортсменов устанавливают мониторы. Белгород впервые примет финал чемпионата. Сильнейшие киберспорстмены будут соревноваться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game.

Турнир состоится 20 и 21 мая. Призовой фонд составляет 3,6 млн рублей.