Москва, , 16:08 — REGNUM 43-ий президент США Джордж Буш–младший подтвердил, что на территории «незалежной» на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые американским правительством. Заявил он это не кому-нибудь, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, вернее российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые устроили пранк. Большую часть своего пранка с Джорджем Бушем–младшим они представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Буш младший The U.S. National Archives

Буш был уверен, что разговаривает с президентом Украины. На прямую реплику об американских биолабораториях на Украине он дважды уверенно ответил «да».

Пранкеры, выдав себя за Зеленского заявили: »На постсоветском пространстве Пентагон финансирует много биолабораторий, и нам удалось их сейчас эвакуировать в безопасное место, так что русские, русские ничего из этих лабораторий не получили».

На это Буш-младший отметил: »Хорошо. Да, вы умный парень».

Напомнм, что ранее российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали свое выступление в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» и опубликовали тизер разговора с президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Читайте ранее в этом сюжете: «Горжусь вами»: опубликован тизер беседы Вована и Лексуса с Бушем-младшим