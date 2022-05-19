Москва, 19 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. 43-й президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что на территории «незалежной» на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые американским правительством. Заявил он это не кому-нибудь, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, вернее, российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), которые устроили пранк. Большую часть своего пранка с Джорджем Бушем — младшим они представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

The U.S. National Archives Джордж Буш младший

Буш был уверен, что разговаривает с президентом Украины. На прямую реплику об американских биолабораториях на Украине он дважды уверенно ответил «да».

Пранкеры, выдав себя за Зеленского, заявили: «На постсоветском пространстве Пентагон финансирует много биолабораторий, и нам удалось их сейчас эвакуировать в безопасное место, так что русские, русские ничего из этих лабораторий не получили».

На это Буш-младший отметил: «Хорошо. Да, вы умный парень».

Напомним, что ранее российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали свое выступление в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» и опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим.