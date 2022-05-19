Екатеринбург, 19 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Свердловской области произошло увеличение суточного показателя госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 18 мая госпитализированы 66 человек, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 188 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 428 804 человека.

В области 18 мая выявили еще 157 случаев заражения коронавирусом. При этом за сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.