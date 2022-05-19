София, 19 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Американская инвестиционная компания Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKRC) стала новым владельцем крупнейшей региональной болгарской теплоэлектростанции «Марица — Восток-3». Об этом 19 мая сообщает софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно официальной информации, сумма сделки составляет $2,2 млрд. Правление компании сообщило о намерении провести на ТЭЦ масштабную реконструкцию и расширить производство и экспорт электроэнергии.

Ранее «Марица — Восток-3», производящая до 13 процентов всего потребляемого в Болгарии электричества, испытывала серьезные финансовые сложности. Зарплата ее рядовым сотрудникам не выплачивалась более полугода, а болгарское правительство рассматривало вопрос о сворачивании ее основных мощностей.

KKRC руководит бывший глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.