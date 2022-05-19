Уфа, 19 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Узбекская сторона может поставить изделия электронной техники уфимскому предприятию. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

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Сообщается, что в Ташкенте был подписан договор о поставке изделий электронной техники в адрес уфимского предприятия на сумму около $600 тысяч.

Отмечается, что 18 мая в г. Ташкенте также было подписано соглашение о сотрудничестве между центром поддержки экспорта Башкирии и агентством продвижения экспорта при министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Согласно подписанному документу, стороны будут содействовать организациям и предприятиям своих республик в вопросах развития внешнеэкономической деятельности.

«Документ предусматривает оперативный обмен актуальной информацией о потенциальных экспортерах, проведение совместных мероприятий, содействие предприятиям обеих сторон по участию в выставках, ярмарках, семинарах и организации обучения по вопросам внешнеэкономической деятельности. Уверена, что такой формат взаимодействия принесет свой результат, поскольку предусматривает точечную отработку каждого проекта», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе визита в Узбекистан представители делегации Башкирии заключили с зарубежными партнёрами соглашений на $200 млн.