Манчестер, Великобритания, 19 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Как сообщает издание Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» не готово платить требуемые 75 миллионов евро за 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга.

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что в подписании де Йонга заинтересован лично новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Раньше они вместе работали в амстердамском «Аяксе».

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нидерландского полузащитника 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.