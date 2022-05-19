Тбилиси, 19 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе обсудил с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным готовящийся референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ. Об этом Абашидзе 19 мая сообщил «Общественному телевидению».

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Он кратко прокомментировал так называемый референдум, запланированный в Цхинвальском регионе и отметил, что в Москве знают о нашем негативном отношении, это не останется без внимания с их стороны», — сказал спецпредставитель Грузии.

По словам Абашидзе, Карасин сообщил, что Москва не участвует подготовке референдума. На вопрос журналистов, обсуждалось ли возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, спецпредставитель ответил, что об этом не говорили.

Стоит отметить, что действующий президент Южной Осетии Бибилов незадолго до начала выборов объявил о начале процедуры по организации референдума о вхождении республики в состав России. Несмотря на то, что он проиграл выборы, Бибилов добился оформления необходимых документов и назначил референдум на 17 июля.