Москва, , 16:48 — REGNUM Российский актёр Сергей Никоненко негативно оценил поведение уехавшей из страны Чулпан Хаматовой. Об этом пишет портал StarHit 19 мая.

Чулпан Хаматова Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия

«Хаматова — набитая дура, а если получает деньги, то проститутка. Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все в жопу со своей позицией. Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция», — заявил актёр. Также Никоненко заверил, что у Латвии, на территории которой продолжительное время находится Хаматова, «никогда ничего не было», поэтому актриса вскоре захочет вернуться на родину.

Напомним, что в конце марта 2022 года стало известно о том, что Чулпан Хаматова уехала из России. С того момента актриса находится в Латвии, где активно готовится к местным театральным выступлениям.

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