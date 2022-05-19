Донецк, , 16:01 — REGNUM В Донецкой Народной Республике обстрелян населённый пункт Минеральное. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Атака зафиксирована в 14:20. С украинских позиций в Авдеевке обстрелян населённый пункт Минеральное. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, СК опубликовал список подозреваемых в обстрелах населённых пунктов в Донбассе в период с 14 по 18 мая.