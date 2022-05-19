Москва, 19 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, по состоянию на 15:10 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,69%, до $108,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

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«Сегодня нефть незначительно теряет в цене — краткосрочные повышательные идеи исчерпаны, а долгосрочные негативные ожидания сохраняются.

Замедление экономик США и Европы, видимо, продолжится, не слишком радужные перспективы и у китайского роста.

В этой ситуации попытки вытеснить с рынков российскую нефть не так пугают — понятно, что она в любом случае будет продаваться, пусть и с дисконтом.

На фоне ожиданий ужесточения монетарной политики в США это давит на котировки нефти.

Так что сейчас возможно тестирование на прочность поддержки уровня $105 за баррель», — полагает эксперт.

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